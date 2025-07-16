Одни из крупнейших атак на Винницу и Кривой Рог: все, что известно о ночном ударе "Шахедами"

В ночь на 16 июля Кривой Рог и Винница подверглись массированным ударам. Есть разрушения и пострадавшие, в том числе в тяжелом состоянии.

Эти атаки для Кривого Рога и Винницы стали одними из крупнейших с начала войны. Все, что известно о последствиях ударов по этим городам, рассказывает 24 Канал.

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Что известно об атаке на Кривой Рог?

В ночь на 16 июля Кривой Рог атаковали 28 "Шахедов" и 1 баллистическая ракета. Громко также было в Днепровском и Синельниковском районах

В результате атаки разрушено промышленное предприятие. К счастью, из персонала никто не пострадал, все были в укрытии.

Однако был ранен 17-летний парень – он получил ранение в брюшную полость. Его состояние тяжелое, медики пытаются его спасти.

Несколько районов города остались без света. Сейчас продолжаются работы по восстановлению электроснабжения. Вода в домах, благодаря генераторам, пока есть, но Вилкул предупредил, что скоро ее потом некоторое время не будет.

Также кое-где возникли пожары, работают пожарные.

Какие последствия атаки на Винницу?

По Винницкой области этой ночью россияне выпустили 28 дронов. В результате воздушной атаки в Виннице есть попадание в объекты гражданской инфраструктуры. В 07:36 Сергей Моргунов сообщил, что сейчас известно о 8 пострадавших.

Большинство пострадавших получили ожоги, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

Попадание по объектам промышленной инфраструктуры. На одном из объектов пожар локализован. На другом

– спасатели еще над этим работают,

– отметила заместитель начальника ОВА Наталья Заболотная.

Также в результате атаки в области повреждены четыре жилых дома – подверглись разрушениям кровли, окна и двери. Один из домов получил существенные повреждения.

ГСЧС ликвидируют последствия атаки в Винницкой области: смотрите видео

Винницкий ОЦКПБ предупредил о возможном ухудшении состояния воздуха после атаки вражеских БПЛА. Жителям рекомендуется ограничить выход на улицу и использовать средства защиты.

Симптомы, которые требуют немедленного обращения к врачу:

Тяжелое дыхание, одышка, кашель;

Раздражение глаз, носа, горла;

Головная боль, головокружение, тошнота;

Обострение хронических болезней.

Винничан призывают следить за официальными сообщениями от ГСЧС, органов местной власти и Винницкого ОЦКПБ.