Россия ударила ракетой по управлению полиции в Кривом Роге: под завалами могут быть люди

Утром 27 сентября оккупанты атаковали Кривой Рог ракетами. Ударили по админзданию. Под завалами могут находиться люди.

Об этом заявил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в своем телеграм-канале. Чиновник рассказал, что уже известно о вражеской атаке.

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Россия ударила ракетой по управлению полиции

Оккупанты ударили ракетой по районному управлению полиции в Кривом Роге. Продолжается поисково-спасательная операция. Об этом сообщили в Нацполиции.

Уточнили, что враг нанес ракетный удар около 09:15.

Известно, что в результате попадания есть пострадавшие. Под завалами могут находиться люди,

– заявили в полиции.

Также отметили, что в результате попадания разрушениям подверглось админздание. Повреждены частные дома, расположенные рядом.

На месте вражеского обстрела работают полиция и спасатели. Правоохранители документируют и собирают доказательства очередного военного преступления России.

Уже госпитализирован 45-летний мужчина. Его состояние – средней тяжести,

– сообщил глава ОВА в 10:28.

Добавил, экстренные службы ищут под завалами людей.

Что известно об атаке на Кривой Рог сегодня

Взрывы в Кривом Роге прогремели около 09:20. Это подтвердил председатель ОВА. Уже вскоре чиновник рассказал подробнее.

Ракетная атака на Кривой Рог. Враг попал по админзданию. Вероятно, под завалами могут быть люди,

– сообщил Сергей Лысак.

Заметим, в 09:14 Воздушные силы предупреждали об угрозе применения агрессором баллистического вооружения с Юга, в областях где объявлена воздушная тревога. Уже через минуту украинские защитники написали: "Кривой Рог – в укрытие".

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Кстати, оперативные детали вражеской атаки читайте в нашем телеграме.