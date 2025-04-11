Враг атаковал дронами Криворожский район: повреждена линия электроснабжения

Россия продолжает наносить удары по мирным городам Украины. В ночь на 11 апреля враг ударил по Криворожскому району, повреждена линия электроснабжения.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Криворожского РОА Евгения Ситниченко.

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Что известно об атаке на Криворожский район

Враг не прекращает терроризировать мирные города Украины. В ночь на 11 апреля россияне ударили дроном по территории Грушевской общины Криворожского района. Была повреждена линия электроснабжения. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

В то же время на остальных территориях Криворожского района ночь прошла без спокойно. Ситниченко отметил, что по состоянию на утро 11 апреля ситуация остается спокойной и контролируемой.

Напомним, что вечером 10 апреля российский "Шахед" попал в многоэтажку в Житомире, в результате чего погиб 1 человек, еще 5 человек пострадали, среди них – ребенок 2011 года рождения. Кроме того, повреждены по меньшей мере 5 домов. Согласно сообщениям, жители изуродованных квартир получат строительные материалы и необходимую помощь для восстановления своих домов.