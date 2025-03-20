Массированный удар по Кропивницкому: у одного из пострадавших – 90% ожогов тела

В ночь на 20 марта Кропивницкий пережил самую массированную атаку дронов. В городе есть много пострадавших. Один из пострадавших получил 90% ожогов тела.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Один из пострадавших в крайне тяжелом состоянии

По состоянию на 07:40 в Кропивницком известно о 10 пострадавших в результате массированной атаки "Шахедов". Среди пострадавших также есть 4 детей.

Начальник Кировоградской ОГА Андрей Райкович в комментарии журналистам сообщил, что один из пострадавших – в тяжелом состоянии. Пострадавший получил 90% ожогов тела. Сейчас его госпитализировали и оказывают всю необходимую помощь.

Райкович добавил, что сейчас пострадавшего оперируют медики.

Напомним, что в ночь на 20 марта Россия нанесла самый массированный удар по Кропивницкому. Враг запустил по городу 21 дрон-камикадзе типа "Шахед". Под ударом оказалась гражданская инфраструктура – повреждены многоэтажки, разрушены балконы, выбиты окна.

Также в результате атаки была повреждена железная дорога, из-за чего была задержка нескольких рейсов. Впрочем, по состоянию на утро Укрзализныця возобновила курсирование поездов и работает в штатном режиме.