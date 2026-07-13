Пострадали 7 танкеров, 5 сухогрузов, буксиры, паром и С-400, – Генштаб о ночной атаке
Ночью 13 июля подразделения Сил обороны Украины атаковали несколько важных целей противника. Известны результаты атаки по НПЗ в Сизране, который был поражен накануне.
Генштаб раскрыл цели, пораженные ночью 13 июля.
Какие цели атаковали ночью 13 июля?
Силы обороны атаковали 7 танкеров, 5 сухогрузов, 2 буксира и один паром в акватории Азовского моря.
Россия использует танкеры, чтобы перевозить нефть и нефтепродукты в обход международных санкций.
Паромы применяют для перевозки военных грузов и обеспечения логистики оккупационных войск.
Сухогрузы и буксиры перевозят военную технику, боеприпасы, оборудование и другие грузы, необходимые для работы русской военной логистики.
Также во временно оккупированном Крыму была поражена радиолокационная станция "Небо-У" и пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-400 в районе Керчи.
Кроме того, в Генштабе уточнили последствия атаки на НПЗ "Сызранский" в Самарской области. Подтверждено повреждение двух установок первичной переработки нефти АВТ-5 и АВТ-6.
Напомним, что ночью также были атакованы:
- автомобильные паромы "Ейск" и "Мария" на паромном терминале "Крым" в Керчи;
- автомобильные паромы "Лаврентий" и "Панагия" в порту "Кавказ";
- три резервуара комплекса перегрузки нефтепродуктов в порту "Кавказ";
- железнодорожный склад с цистернами на грузовой станции "Кавказ";
- резервуарный парк нефтебазы в населенном пункте Вязники Ставропольского края России.