Пострадали 7 танкеров, 5 сухогрузов, буксиры, паром и С-400, – Генштаб о ночной атаке

Ночью 13 июля подразделения Сил обороны Украины атаковали несколько важных целей противника. Известны результаты атаки по НПЗ в Сизране, который был поражен накануне.

Генштаб раскрыл цели, пораженные ночью 13 июля.

Какие цели атаковали ночью 13 июля?

Силы обороны атаковали 7 танкеров, 5 сухогрузов, 2 буксира и один паром в акватории Азовского моря.

Россия использует танкеры, чтобы перевозить нефть и нефтепродукты в обход международных санкций.

Паромы применяют для перевозки военных грузов и обеспечения логистики оккупационных войск.

Сухогрузы и буксиры перевозят военную технику, боеприпасы, оборудование и другие грузы, необходимые для работы русской военной логистики.

Также во временно оккупированном Крыму была поражена радиолокационная станция "Небо-У" и пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-400 в районе Керчи.

Кроме того, в Генштабе уточнили последствия атаки на НПЗ "Сызранский" в Самарской области. Подтверждено повреждение двух установок первичной переработки нефти АВТ-5 и АВТ-6.

Напомним, что ночью также были атакованы: