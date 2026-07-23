"Прилеты" произошли в Ялте и Феодосии: на местах вспыхнули пожары
Ночью 23 июля Крым не спал из-за атаки дронов. Местные жители слышали работу ПВО и взрывы. Сообщается также о попаданиях по подстанциям в Ялте и Феодосии.
Об этом сообщают мониторинговые телеграм-каналы.
Что известно об атаке на Крым?
Местные жители сняли, как горит подстанция в Ялте. "Ялта. Атакована подстанция", – кратко написали в телеграм-канале Supernova+.
Пожар в результате удара по подстанции в Ялте: смотрите видео
По данным "Крымского ветра" , в Феодосии зафиксировали прилет. На одном из видео слышен характерный звук работы сил ПВО, которые пытались отразить атаку. Однако в мгновение ока появляется яркая вспышка, очевидно, в результате попадания.
Момент удара запечатлели на камеру: смотрите видео
Предварительно, удар пришелся по электроподстанции в Корабельном переулке – вероятно, речь идет о ПС 110/10/0,4 кВ (ТП-1106 "Восток").
Удар по подстанции в Феодосии: смотрите фото и изображения "Крымского ветра"
Напомним также о предыдущих атаках на важные для врага объекты во временно оккупированном Крыму. Ночью 22 июля около 00:30 взрывы слышали в Ялте, Феодосии и Алуште, после чего оккупанты заявили об атаке дронов.
Впоследствии сообщалось о взрывах также на других оккупированных территориях, в частности, в Бердянске, Геническе, Мариуполе и Донецке. После ударов в Ялте и Алуште возникли перебои с электроснабжением и начались пожары. Удары могли быть нанесены по энергетической инфраструктуре и военным объектам оккупантов. Речь идет, собственно, об электроподстанции "Дарсан".
Кстати, по словам политолога Игоря Чаленко, топливный кризис в Крыму продолжается. Также там сохраняются перебои с электричеством и водой. Местным "властям" не удается стабилизировать ситуацию.