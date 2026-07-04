Аэродром в Джанкое, паромный терминал и не только: в Крыму вновь были нанесены удары по вражеским объектам
В ночь на 4 июля жители оккупированного Крыма слышали взрывы. Под ударом оказались сразу несколько важных для врага объектов.
Соответствующие повреждения зафиксировал сервис NASA FIRMS. 24 Канал собрал информацию о том, что происходило ночью в Крыму.
Смотрите также: Белгород попал под ракетный удар: "Фламинго" долетели и до Чувашии
Какова ситуация в Крыму?
По сообщениям Telegram-канала "Крымский ветер", мощные взрывы и стрельбу слышали в Керчи около 1:44 ночи. На этом атака не прекратилась.
Кроме того, местные жители сообщили, что в Керчи, в районе Аджимушкая, после обстрела вспыхнул пожар.
Пожар в Керчи / "Крымский ветер"
Тревога была объявлена и для Севастополя. Около 2 часов ночи там также прогремел мощный взрыв. Отметим также, что в Севастополе и Феодосии фиксировались проблемы со связью.
Предварительно сообщается о повреждении подстанции "Трактовое" 110 кВ. Также обнаружены возгорания на Новотроицкой ветроэлектростанции (ПС 154/33 кВ), на военном аэродроме в Джанкое, а также в районе паромного терминала в Керчи.
Поражения в Крыму: смотрите фото NASA FIRMS
Отметим, что вечером 3 июля российский Белгород стал мишенью ракет. В результате атаки была поражена ТЭЦ "Луч", после чего в городе местами пропало электричество. Ракеты "Фламинго" долетели и до Чувашии.
Неспокойно было и в Санкт-Петербурге. Там утренний удар вызвал пожар на нефтяном терминале. По данным Exilenova+ , попаданий было много. Вероятно, часть резервуаров была пуста.