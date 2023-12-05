Летели более 40 дронов: в России заявляют о массированной атаке на Крым и Азов

В Крыму ночь прошла очень неспокойно. Россияне заговорили о "массированной атаке".

Российские СМИ пишут, что ночью против 5 декабря удалось предотвратить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по инфраструктуре страны-агрессорки. В то же время в России убеждают, что отработала ПВО, пишет 24 Канал.

Смотрите также Россияне снова атаковали Украину дронами-камикадзе: работала ПВО

Враг заявляет о 26 сбитых дронов

В России нафантазировали убыток 26 украинских беспилотных летательных аппаратов . Кроме того, там отметили, что еще 13 были перехвачены над акваторией Азовского моря и над временно оккупированным Крымом.

Во враждебном минобороны подтвердили "попытку атаки". Там также отметили работу средств противовоздушной обороны. Там заявили, что Крым атаковали около 40 БпЛА. Уже традиционно Россия обвинила Украину.

Взрывы раздавались в разных районах временно оккупированного Крыма. В частности, в Севастополе, Феодосии, Керчи и в районе Старого Крыма. Керчинский мост перекрыли. Также там исчез свет. По разной информации, в общей сложности насчитали от 9 до 30 взрывов .

Россияне не понимают, что происходит. Они выражают свое недовольство и растерянность в соцсетях. В частности, враг все же надеется на работу ПВО, но даже в России говорят, что до этого якобы максимальное количество взрывов в Крыму равнялось 5.

Россия уже заявляла о таких "пробах"