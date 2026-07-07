Вспыхнули пожары на важных подстанциях, и не исключено, что горело судно: Крым подвергся атаке беспилотников

В ночь на 7 июля на территории аннексированного Крыма наблюдалась напряженная обстановка. Местные жители сообщали о взрывах, в частности в районе ТЭЦ. Атака дронов также привела к перебоям с электричеством.

24 Канал собрал всю известную на данный момент информацию об ударе по полуострову.

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Какова ситуация в Крыму?

По данным спутникового мониторинга NASA FIRMS, возгорания обнаружены в районе порта Керчи, на электроподстанции ПС "Симферополь" 330 кВ, вблизи мобильной газотурбинной электростанции, а также на территории авиабазы "Гвардейское".

Очевидцы показали последствия атаки: смотрите видео

Кроме того, пожары зафиксированы в нескольких других районах полуострова. В частности, в районе подстанции 110 кВ "Саки" и вблизи железнодорожной станции, а также возле подстанции "Западно-Крымская" 330 кВ, которая уже ранее становилась целью атак.

Также спутники зафиксировали возгорание вблизи позиции зенитного ракетного комплекса С-400 и пожар в море к северу от Керчи – вероятно, в районе возможного поражения судна.

Отметим, что мониторинговые сообщества писали о том, что якобы "сотни украинских БПЛА летят в сторону России и Крыма".

Пожары сразу в нескольких районах Крыма после ударов Сил обороны: смотрите спутниковые снимки NASA FIRMS

Помимо Крыма, сообщается об атаке на автозаправочную станцию во временно оккупированном Мелитополе.

Мониторинговая группа "Крымский ветер" отмечает, что подстанция "Саки" является важным элементом энергосистемы полуострова и ранее уже подвергалась удару 5 июля. Также повторно была атакована "Западно-Крымская" 330 кВ возле села Карьерное Сакского района – это один из ключевых узлов передачи электроэнергии, который обеспечивает центральную и западную части Крыма, где расположено значительное количество российских военных объектов.

Интересно! Заместитель командира легиона "Свобода России" Максимилиан Андронников ("Цезарь") заявил, что проблемы в оккупированном Крыму могут ударить по Кремлю из-за потери доверия и распространения недовольства среди россиян.



По его словам, Москва будет вынуждена тратить значительные ресурсы на содержание полуострова, что ослабит другие направления. Ответственность за последствия он возложил на Путина и созданную им систему.