Заместитель командира легиона "Свобода России" Максимилиан Андронников с позывным "Цезарь" рассказал 24 Каналу, какие проблемы грозят Кремлю в связи с ухудшением обстановки на Крымском полуострове. Он пояснил, на ком будет лежать ответственность за это.

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Какие проблемы создаст Кремлю сложная ситуация в Крыму?

"Цезарь" отметил, что у российских властей из-за ситуации в Крыму возникают огромные репутационные проблемы и, в частности, кризис доверия.

Далее эти упаднические настроения из Крыма, как инфекция, будут распространяться по остальной России,

– подчеркнул он.

Кремль будет вынужден вкладывать огромные ресурсы в поддержание логистического статус-кво. И это будет обескровливать, по его словам, другие участки фронта и другие территории.

Поэтому южный фланг фронта окажется под угрозой, и Крым станет тем грузом, который потянет Путина на дно,

– уверен "Цезарь".

По мнению заместителя командира легиона "Свобода России", ответственность за все катаклизмы, которые там будут происходить, будет лежать лично на главе Кремля и на системе, которую он создал. А также, как уверен Максимилиан Андронников, – на тех гражданах России, которые отправились на чужую оккупированную территорию.

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Отметим, что командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди сообщил, что в период с 1 по 5 июля было поражено 37 энергетических узлов на оккупированных территориях. Также ночью 6 июля украинские силы нанесли удары по подстанции "Симферопольская" напряжением 330 киловольт в оккупированном Симферополе. В результате этой атаки в Симферополе и на Южном берегу Крыма возникли масштабные перебои с электроснабжением.