Заступник командира легіону "Свобода Росії" Максиміліан Андронніков із позивним "Цезар" розповів 24 Каналу, якими проблемами Кремлю загрожує погіршення обстановки на Кримському півострові. Він пояснив, на кому лежатиме відповідальність за це.

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Які проблеми Кремлю створить важка ситуація у Криму?

"Цезар" зазначив, що у російської влади через ситуацію у Криму виникають величезні репутаційні проблеми та, зокрема, криза довіри.

Далі ці упадницькі настрої з Криму, як інфекція, поширюватимуться по решті Росії,

– наголосив він.

Кремль буде змушений вкидати величезні ресурси на підтримку логістичного статус-кво. І це знекровлюватиме, за його словами, інші ділянки фронту та інші території.

Тому повисне вже південний фас фронту, і Крим стане тією гирею, яка потягне Путіна на дно,

– впевнений "Цезар".

На думку заступника командира легіону "Свобода Росії", відповідальність за всі катаклізми, які там відбуватимуться, лежатиме персонально на очільнику Кремля і на системі, яку він створив. А також, впенений Максиміліан Андронніков, – на тих громадянах Росії, які поїхали на чужу окуповану територію.

Зазначимо, що командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді повідомив, що впродовж 1 – 5 липня було уражено 37 енергетичних вузлів на окупованих територіях. Також вночі 6 липня українські сили завдали ударів по підстанції "Сімферопольська" напругою 330 кіловольт в окупованому Сімферополі. Внаслідок цієї атаки у Сімферополі та на Південному березі Криму виникли масштабні перебої з електропостачанням.