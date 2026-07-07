Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Каковы потери врага?

С начала полномасштабного вторжения в Украину по состоянию на 7 июля 2026 года Россия потеряла:

личного состава – около 1 412 250 (+1200) человек;

танков – 12 097 (+9);

боевых бронированных машин – 24 899 (+5);

артиллерийских систем – 45 508 (+57)

РСЗО – 1 917 (+0);

средств ПВО – 1 478 (+5);

самолетов – 436 (+0);

вертолетов – 353 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 394 846 +(2129);

наземных робототехнических комплексов – 1848 (+15);

кораблей/катеров – 33 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 117 085 (+399);

специальной техники – 4394 (+5);

крылатых ракет – 4887 (+37).

Бригада Национальной гвардии Украины "Спартан" обнародовала результаты боевых действий за июнь на Покровском направлении. За месяц подразделения артиллерии, беспилотных систем и радиоэлектронной борьбы уничтожили или подавили 3120 вражеских целей.

Владимир Зеленский заявил, что после более чем четырех лет изнурительных боевых действий, когда линия фронта изменилась "незначительно", противостояние вступило в новую фазу. Теперь решающее значение, помимо ожесточенных боев на фронте, имеют удары с воздуха.