Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Дивіться також Путін готовий змиритися з цим, – Рютте назвав втрати росіян на полі бою

Які втрати ворога?

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну станом на 7 липня 2026 року Росія втратила:

особового складу – близько 1 412 250 (+1200) осіб;

танків – 12 097 (+9);

бойових броньованих машин – 24899 (+5);

артилерійських систем – 45508 (+57)

РСЗВ – 1917 (+0);

засобів ППО – 1478 (+5);

літаків – 436 (+0);

гелікоптерів – 353 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 394 846 +(2129);

наземних робототехнічних комплексів – 1848 (+15);

кораблів/катерів – 33 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 117 085 (+399);

спеціальної техніки – 4394 (+5);

крилатих ракет – 4887 (+37).

Бригада Національної гвардії України "Спартан" оприлюднила результати бойової роботи за червень на Покровському напрямку. За місяць підрозділи артилерії, безпілотних систем та радіоелектронної боротьби знищили або подавили 3120 ворожих цілей.

Володимир Зеленський заявив, що після понад чотирьох років виснажливих бойових дій, коли лінія фронту змінилася "незначно", протистояння вступило в нову фазу. Тепер вирішальне значення, окрім запеклих боїв на фронті, мають удари з повітря.