Про це повідомив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко.

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Які цілі змогли уразити бійці НГУ на Покровському напрямку?

Найбільших втрат російські війська зазнали серед безпілотної техніки. Українські військові придушили 1629 FPV-дронів і дронів-камікадзе, а також знищили ще 505 безпілотників різних типів.

Крім того, підрозділи "Спартану" ліквідували 575 укриттів, командних і спостережних пунктів противника. Також було знищено 175 російських військовослужбовців, 100 одиниць автомобільної та мототехніки, а також дев'ять танків і артилерійських гармат.

Півненко зазначив, що українські захисники продовжують виконувати бойові завдання на Покровському напрямку, завдаючи окупаційним військам значних втрат у живій силі, техніці та засобах ведення війни.

Бойова робота бригади "Спартан": дивіться відео

Нагадаємо, у червні Сили оборони України уразили понад 200 тисяч ворожих цілей, встановивши одразу кілька рекордів. За словами міністра оборони Михайла Федорова, українські військові майже ліквідували або важко поранили 28 тисяч окупантів, рекордно знищували артилерію, техніку та перехопили 49 575 ворожих безпілотників. Особливий акцент був зроблений на ударах по логістиці противника та військових об'єктах у тимчасово окупованому Криму.

Крім того, від початку 2026 року Сили оборони України за допомогою безпілотників уразили понад 800 тисяч підтверджених російських цілей. Як повідомив Федоров, дрони нині забезпечують понад 90% усіх уражень противника. За перші шість місяців року українські військові ліквідували або завдали важких поранень близько 167 тисячам окупантів. Серед знищених цілей — жива сила, артилерія, системи ППО, штаби, склади, транспорт і засоби радіоелектронної боротьби.