Про деталі успішної операції розповіли у Генштабі.

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Що відомо про нові ураження російських об'єктів?

Українські захисники завдали чергової серії ударів по військовій та паливно-енергетичній інфраструктурі Росії й тимчасово окупованого Криму. Під ураження потрапили нафтопереробні підприємства, об'єкти військової логістики, місце дислокації ракетної бригади, а також склади та транспортна інфраструктура, які використовує російська армія.

Зокрема, українські підрозділи повторно атакували нафтопереробний завод "Славнефть-ЯНОС" у Ярославлі. За попередніми даними, у районі підприємства пролунали вибухи, після чого на його території виникло задимлення.

Довідково. "Славнефть-ЯНОС" є одним із найбільших нафтопереробних заводів Росії, який виробляє бензин, дизельне та авіаційне паливо, мастильні матеріали й іншу продукцію, що використовується, зокрема, для забезпечення військової логістики окупаційної армії.

Крім цього, ураження зазнав нафтопереробний завод "НОВАТЕК-Усть-Луга" у Ленінградській області, а також пункт постійної дислокації 26-ї ракетної бригади поблизу міста Луга.

У тимчасово окупованій Керчі під удар потрапив термінал перевалки світлих нафтопродуктів "ТЕС-Термінал-1". Це один із найбільших паливних комплексів Криму, який забезпечує приймання, зберігання та відвантаження бензину, дизельного пального й інших нафтопродуктів, у тому числі для потреб російських окупаційних військ.

Також українські військові уразили залізничний шляхопровід поблизу Довжанська на Луганщині, який окупанти використовують для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів і матеріально-технічного забезпечення.

Окрім цього, під удар потрапили склад безпілотників у районі Червонопопівки та місце зосередження російської військової техніки поблизу Писарівки Луганської області.

У Генштабі додали, що наразі ступінь пошкоджень і остаточні результати ударів уточнюються.