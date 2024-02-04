В России жалуются на "атаку" дронов в Курской области: куда прилетело

В России снова пожаловались из-за атаки дронов в Курской области. Там заявили, что дроны повредили якобы инфраструктурные объекты связи.

Соответствующую информацию заявил губернатор Курской области России Роман Старовойт. Это произошло в первой половине дня 4 января.

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Какие последствия атаки дронами в России

Старовойт заявил, что в поселке Теткино Глушковского района в результате атаки беспилотников повреждены инфраструктурные объекты связи.

Как только это будет безопасно, аварийные бригады начнут их восстановление,

– заверил губернатор Курской области.

Они традиционно обвинили во всем Украину, однако наша сторона проблемы оккупантов не комментировала.

Через окрестности поселка Теткино проходит государственная граница России с Украиной. Ближайший населенный пункт со стороны Украины – это село Рыжевка Сумской области.

Кстати, вечер накануне у россиян также оказался тревожным. Там ориентировочно в 20:00 3 февраля якобы снова была атака дронами. В минобороны России снова говорили о работе их ПВО. На этот раз она якобы сбила два беспилотника над территорией Брянской области.

Дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод "Лукойл"

В ночь на 3 февраля 2024 года неизвестные дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод "Лукойл" в российском Волгограде. Там раздавались взрывы и вспыхнул мощный пожар на 300 квадратных метров.

Впоследствии источники 24 Канала сообщили, что за этой спецоперацией стоит Служба безопасности Украины. По данным наших источников, два беспилотника поразили установку первичной переработки нефти, без которой завод потеряет большую часть производственной мощности.

Кроме того, российское минобороны заявило, что над Волгоградской областью перехватили 2 дрона, еще 4 – над Белгородской областью и 1 – над Ростовской. Пострадавших в результате атаки традиционно нет.

Также россияне показали видео якобы сбития неизвестного дрона над территорией Выгоничского района Брянской области.

Россияне жаловались из-за дронов: смотрите видео

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