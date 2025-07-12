Люди спаслись, потому что были в укрытиях: разрушительные последствия крупнейшей атаки дронов на Львов

Оккупанты в ночь на 12 июля 2025 года массированно атаковали дронами Львов. К сожалению, есть пострадавшие и разрушения в городе.

Об этом 24 Каналу рассказала заместитель городского головы Львова Ирина Маруняк, отметив, что ночью состоялась самая большая атака беспилотников на город с начала полномасштабного вторжения России. Пострадало 5 человек, из них 4 имеют легкие повреждения, а 1 человек находится в больнице с повреждениями средней степени.

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Какие последствия атаки на Львов?

Есть информация, что больше всего разрушений претерпело 2 дома на улицах Митрополита Андрея и Елены Степановны. Повреждены два промышленных объекта, Национальный университет "Львовская политехника" и 20 автомобилей. Кроме того, в 46 домах выбито 522 окна.

Россия не впервые атакует эти районы Львова, поэтому там уже обустроено выездной ЦНАП. Это известно местным жителям, поэтому они могут обращаться за помощью для компенсаций убытков.

10 домов есть без газоснабжения, там работают профессиональные службы, ликвидируя повреждения. Ирина Маруняк подчеркнула, что после завершения работ газоснабжение будет восстановлено.

Следует сказать, что людей спасло то, что они были в укрытиях. Поэтому мы призываем, чтобы после сигнала тревоги жители шли в безопасное место, чтобы избежать проблем со здоровьем и оставаться невредимыми,

– отметила она.

Также важно, что власти Львова нашли помещение, где можно будет временно расселить людей, которые, из-за последствий российской атаки, остались без жилья. Им будет предоставлена финансовая помощь и компенсация, пока их дома не будут пригодными для жизни.

В результате массированного удара по Львову пострадали также объекты инфраструктуры, в частности помещения суда, завод "Электрон" и 15 бизнесов.