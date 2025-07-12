Ночной ад во Львове: в ГСЧС показали первые минуты после прилетов

Ночная атака России по Львову 12 июля вызвала масштабные пожары. Горели автомобили и жилые дома.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Львовщины. Ночная атака России превратила Львов в ад – пылали автомобили и жилые дома.

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Во Львове после обстрела загорелись машины и дома

ГСЧС обнародовала кадры первых минут после ударов, где видно масштабы разрушений и работу спасателей во время ликвидации последствий.

ГСЧС показала, как горел Львов после ночной атаки: смотреть видео

По данным Львовской ОГА, количество людей, обратившихся за медицинской помощью после обстрела, возросло до шести. Среди пострадавших есть 11-летний мальчик. Медики оказывают помощь всем, кто в этом нуждается, а спасатели продолжают обследование разрушенных объектов.

Обломки сбитых вражеских дронов и взрывная волна повредили дома, автомобили и объекты инфраструктуры. Городские власти и экстренные службы работают без остановки, чтобы ликвидировать последствия атаки и помочь жителям.