Такого у нас еще не было, – в ОВА сообщили о десятках тысяч выбитых окон и дверей во Львове
В результате ракетной атаки врага во Львове выбиты десятки тысяч окон и дверей. В ОВА подчеркнули, что таких повреждений в городе с начала войны еще не было.
В результате атаки повреждено более 30 домов, более 250 квартир и около 10 общежитий. Об этом рассказал глава Львовской ОВА Максим Козицкий на брифинга, информирует 24 Канал.
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Есть разрушение в настоящее время более 30 домов и более 250 квартир, более 50 автомобилей, около 10 общежитий, где можно размещать внутри перемещенных лиц и студентов. Пострадали два высших учебных заведения, дом ребенка, санаторная школа. Десятки тысяч выбитых окон, дверей. Такого повреждения у нас еще не было,
– подчеркнул председатель ОВА.
Максим Козицкий также добавил, что разрушена одна из подстанций. Как следствие, в настоящее время около 150 абонентов находятся без электроснабжения.
Спасательная операция продлится до конца дня
Кроме того, есть разрушение в Глинянской территориальной общине на Львовщине.
"В народном доме выбиты окна, повреждены несколько домов", - уточнил Козицкий. Есть повреждения в Золочевском территориальном обществе – в селах Большая Ольшаница и Хильчицы.
Также повреждены дома в результате падения обломков ракеты.
До конца дня мы все сделаем, чтобы силами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям разобрать все завалы, и пытаться спасти всех людей.
– заверил Козицкий.
Главное о ракетном ударе по Львову
- Россия нанесла по Львову удар ракетами "Калибр" в ночь на 6 июля. Силам ПВО удалось сбить 7 из 10 выпущенных ракет.
- Террористы попали в жилой дом и объект критической инфраструктуры. В жилом доме разрушены квартиры на двух этажах в двух подъездах.
- Пока известно о четверых погибших, которые на момент попадания находились в доме. Еще по меньшей мере 34 человека получили ранения разной степени тяжести.