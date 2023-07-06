Такого у нас еще не было, – в ОВА сообщили о десятках тысяч выбитых окон и дверей во Львове

В результате ракетной атаки врага во Львове выбиты десятки тысяч окон и дверей. В ОВА подчеркнули, что таких повреждений в городе с начала войны еще не было.

В результате атаки повреждено более 30 домов, более 250 квартир и около 10 общежитий. Об этом рассказал глава Львовской ОВА Максим Козицкий на брифинга, информирует 24 Канал.

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Есть разрушение в настоящее время более 30 домов и более 250 квартир, более 50 автомобилей, около 10 общежитий, где можно размещать внутри перемещенных лиц и студентов. Пострадали два высших учебных заведения, дом ребенка, санаторная школа. Десятки тысяч выбитых окон, дверей. Такого повреждения у нас еще не было,

– подчеркнул председатель ОВА.

Максим Козицкий также добавил, что разрушена одна из подстанций. Как следствие, в настоящее время около 150 абонентов находятся без электроснабжения.

Спасательная операция продлится до конца дня

Кроме того, есть разрушение в Глинянской территориальной общине на Львовщине.

"В народном доме выбиты окна, повреждены несколько домов", - уточнил Козицкий. Есть повреждения в Золочевском территориальном обществе – в селах Большая Ольшаница и Хильчицы.

Также повреждены дома в результате падения обломков ракеты.

До конца дня мы все сделаем, чтобы силами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям разобрать все завалы, и пытаться спасти всех людей.

– заверил Козицкий.

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