Мариуполь в огне: под ударом мог оказаться важный для оккупантов порт

Ночь на 6 июня была неспокойной для жителей Мариуполя. В городе вспыхнул пожар, вероятно, под ударом оказался местный порт. Над объектом поднимался густой дым.

Российские телеграмм-каналы при этом писали о налете дронов на Мариуполь.

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Какова ситуация в Мариуполе?

Рано утром 6 июня появилась информация об угрозе БпЛА в Мариуполе Донецкой области.

Вскоре появились первые кадры последствий атаки. Очевидцы публиковали видео, на которых видно столб черного дыма, поднимающийся над городом в районе порта.

Пожар в порту Мариуполя: смотрите видео Exilenova+

Отметим, что после оккупации Мариуполя в 2022 году порт находится под контролем российских войск. Сейчас оккупационные власти используют его для обеспечения военной логистики и интеграции захваченных территорий в экономическое пространство страны-агрессора.

При этом, военнослужащие 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов" недавно сообщали, что они с помощью современных разведывательных комплексов контролируют дороги на расстоянии до 160 километров от линии фронта.

Это позволяет украинским бойцам отслеживать ситуацию на временно оккупированных территориях, в частности в Мариуполе, и наблюдать за перемещением и деятельностью военных объектов противника.

Со своей стороны руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в разговоре с 24 Каналом отмечал, что у россиян есть большие проблемы в Донецкой области из-за активного использования украинских дронов.

Украина же значительно усиливает дальность ударов по российским позициям и логистике, именно поэтому россияне рассматривают возможность изменения логистических маршрутов, однако альтернативных путей для поставки горючего, вооружения и личного состава фактически не имеют. Он также отметил, что оккупанты пытаются скрывать военную технику, маскируя ее под гражданский транспорт