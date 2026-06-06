Російські телеграм-канали при цьому писали про наліт дронів на Маріуполь.

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Яка ситуація в Маріуполі?

Рано-вранці 6 червня з'явилася інформація про загрозу БпЛА в Маріуполі Донецької області.

Невдовзі з'явилися перші кадри наслідків атаки. Очевидці публікували відео, на яких видно стовп чорного диму, що підіймається над містом у районі порту.

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Пожежа в порту Маріуполя: дивіться відео Exilenova+

Зазначимо, що після окупації Маріуполя у 2022 році порт перебуває під контролем російських військ. Наразі окупаційна влада використовує його для забезпечення військової логістики та інтеграції захоплених територій в економічний простір країни-агресорки.

При цьому, військовослужбовці 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов" нещодавно повідомляли, що вони за допомогою сучасних розвідувальних комплексів контролюють дороги на відстані до 160 кілометрів від лінії фронту.

Це дозволяє українським бійцям відстежувати ситуацію на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Маріуполі, та спостерігати за переміщенням і діяльністю військових об'єктів противника.

Зі свого боку керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко у розмові з 24 Каналом зазначав, що у росіян є великі проблеми на Донеччині через активне використання українських дронів.

Україна ж значно посилює дальність ударів по російських позиціях та логістиці, саме тому росіяни розглядають можливість зміни логістичних маршрутів, однак альтернативних шляхів для постачання пального, озброєння та особового складу фактично не мають. Він також зазначив, що окупанти намагаються приховувати військову техніку, маскуючи її під цивільний транспорт