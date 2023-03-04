Атака на многоэтажку в Запорожье: оккупанты убили 7-месячную девочку

Российские военные 2 марта атаковали 5-этажное здание в Запорожье. Жертвой атаки окупантов стал ребенок.

Ювенальные прокуроры сообщили 4 марта о гибели 7-месячной девочки. Ребенок стал жертвой ракетных обстрелов 2 марта.

Смотрите также Россияне попали в многоэтажку в Запорожье: все, что известно о циничном ракетном ударе

В результате теракта погибли 10 человек

По состоянию на 13:30 4 марта в Запорожье продолжается ликвидация последствий ракетного удара по жилому дому. В частности, идет поиск пострадавших.

Из-под завалов дома спасатели деблокировали 10 погибших, из них 1 ребенок. Сотрудники ГСЧС спасли 11 человек. Во время разбора завалов спасли трех кошек и собаку.

В ночь на 2 марта был зафиксирован ракетный удар со стороны России по жилому дому в Запорожье. Согласно информации, предоставленной Офисом генерального прокурора, инцидент произошел около 01:30.

Оккупанты обстреляли один из жилых кварталов города, используя зенитно-ракетный комплекс С-300. Ракета была направлена на пятиэтажное здание, в результате часть здания разрушена.

Два человека находятся в тяжелом состоянии, в то время как 5 других – в состоянии средней тяжести, им оказывают медицинскую помощь.

Помимо разрушенного пятиэтажного дома, еще 15 многоэтажек были повреждены. Большинство окон в этих домах были разбиты, а некоторые балконы были повреждены.

Украинский президент Владимир Зеленский осудил ракетный удар со стороны российских террористов. Глава государства подчеркнул, что такими обстрелами Россия хочет превратить каждый день для украинцев в день террора.

Сколько детей в Украине пострадали из-за войны

По данным ювенальных прокуроров, по состоянию на утро 4 марта 2023 года более 1 391 ребенка пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии России.

По официальной информации ювенальных прокуроров, 462 ребенка погибли и более 930 получили ранения разной степени тяжести. Эти цифры не окончательны, ведь идет работа по их установлению в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 445, Харьковской – 272, Киевской – 123, Херсонской – 90, Запорожской – 84, Николаевской – 83, Черниговской – 68, Луганской – 66, Днепропетровской – 64.