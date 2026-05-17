Раньше такого не было: в СНБО назвали неочевидное последствие атаки на Москву

В ночь на 17 мая Московская область подверглась самой массированной атаке с начала полномасштабной войны. Кроме того, что в регионе были поражены важные для российской армии объекты, есть еще один неочевидный плюс.

Российские пропагандисты начали открыто сомневаться в надежности ПВО, чего не было раньше. На это обратил внимание руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Смотрите также Под атакой была не только Московская область: в Генштабе разрыли детали успешных ударов по врагу

Как изменилось восприятие Москвы россиянами после массированной атаки?

Коваленко отметил, что Москва еще с советских времен воспринималась как надежная крепость. Больше всего, что волновало кремлевских чиновников во время Карибского кризиса, это безопасность столицы.

Справка: Карибский кризис – это один из самых опасных моментов времен Холодной войны, когда мир оказался на грани ядерной войны. В 1962 году СССР тайно разместил ядерные ракеты на Кубе – неподалеку от территории США. В ответ Соединенные Штаты объявили морскую блокаду острова и требовали убрать ракеты. Противостояние между США и СССР продолжалось почти две недели и сопровождалось угрозой прямого военного конфликта. В конце концов стороны договорились: Советский Союз вывел ракеты с Кубы, а США пообещали не нападать на Кубу и позже убрали свои ракеты из Турции.

Во времена уже путинской России приоритеты не изменились. Власть делала все возможное, чтобы именно москвичи не чувствовали войну. Именно поэтому в город стягивали большое количество ПВО, оставляя уязвимыми другие регионы.

Так, в комментарии 24 Каналу руководитель программ безопасности Центра глобалистики ""Стратегия XXI" Павел Лакийчук отмечал, что Россия не способна полностью закрыть небо над всей страной, поэтому вынуждена концентрировать защиту вокруг важнейших объектов – прежде всего Москвы.

С 2023 года вокруг города развернули более сотни комплексов, и их количество продолжает расти. Ради защиты столицы Россия постепенно перебрасывала системы ПВО сначала с Дальнего Востока, потом из Сибири, а теперь – даже с Северного Кавказа. "Это сознательный выбор Кремля – усиливать Москву ценой безопасности других регионов", – объяснил Лакийчук.

Андрей Коваленко делает вывод: чем больше жители Москвы будут чувствовать войну, тем будет больше шансов на ее завершение.

Политический обозреватель и журналист Виталий Портников считает, что сегодняшняя атака на Москву доказала: если бы у Сил обороны было желание, никакого парада на 9 мая просто не было, или участники этого парада были вынуждены укрываться в укрытиях.

По словам журналиста, дальнейшие успешные удары Украины по важным объектам России могут заставить Путина задуматься по крайней мере о приостановке войны для восстановления сил.

Каковы последствия массированной атаки на Москву и Московскую область?

В ночь на 17 мая в Московской области были поражены следующие объекты:

предприятие "Ангстрем" в Зеленограде, которое специализируется на производстве высокотехнологичной продукции и микросхем для высокоточного оружия;

Московский НПЗ;

нефтеперекачивающую станцию "Солнечногорская", которая является критической частью кольцевого нефтепродуктопровода вокруг Москвы;

нефтеперекачивающую станцию "Володарское".

Владимир Зеленский назвал самую массированную атаку на Москву возмездием за российские удары по Украине и нежелание Кремля останавливать войну.

Ночью 17 мая под ударами украинских дронов были не только Москва и область, а еще 13 регионов.

В целом российское минобороны отчиталось об уничтожении более 550 беспилотников над страной.