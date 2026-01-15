Нас не остановить, – Садовый сказал, на каком этапе восстановление музея Шухевича после атаки БпЛА

1 января 2024 года Россия атаковала Львов, разрушив музей-дом Романа Шухевича. Город уже согласовал проект восстановления, но пока ремонтные работы не начались.

Об этом 24 Каналу рассказал городской голова Львова Андрей Садовый, отметив, что стоит дождаться лучшей погоды. В то же время музей обязательно будет восстановлен, ведь этого ждут львовяне.

На каком этапе восстановление музея Шухевича после атаки БпЛА?

Городской голова Львова объяснил, что сейчас уже разработан очень качественный проект. Он предусматривает превращение музея Романа Шухевича на большое пространство. Проект прошел все согласования, которые длились очень долго из-за особенностей восстановления исторического значения.

Сегодня мы готовы приступать к следующему этапу работ. Когда погодные условия станут лучше, никаких ограничений для работ не будет. Несмотря на все, это нужно делать. Мы это делаем, в частности, за пожертвования людей. Это их воля. Нас не остановить. Мы должны дети и показывать свою твердость,

– подчеркнул он.

Заметьте! 30 июня 2024 года во Львове объявили команду – победителя, которая будет заниматься восстановлением музея Шухевича. Форма здания максимально будет воспроизводить его исторический вид, а все аутентичные элементы, которые частично уцелели после нападения россиян, будут восстановлены и возвращены в музей.

Что известно об атаке на музей Шухевича?