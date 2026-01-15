Про це 24 Каналу розповів міський голова Львова Андрій Садовий, зауваживши, що варто дочекатись кращої погоди. Водночас музей обов'язково буде відновлено, адже цього чекають львів'яни.

На якому етапі відбудова музею Шухевича після атаки БпЛА?

Міський голова Львова пояснив, що зараз вже розроблений дуже якісний проєкт. Він передбачає перетворення музею Романа Шухевича на великий простір. Проєкт пройшов всі погодження, які тривали дуже довго через особливість відбудови історичного значення.

Сьогодні ми готові приступати до наступного етапу робіт. Коли погодні умови стануть кращими, жодних обмежень для робіт не буде. Попри все, це потрібно робити. Ми це робимо, зокрема, за пожертви людей. Це їхня воля. Нас не спинити. Ми маємо дити і показувати свою твердість,

– наголосив він.

Зауважте! 30 червня 2024 року Львові оголосили команду – переможця, яка займатиметься відновленням музею Шухевича. Форма будівлі максимально відтворюватиме її історичний вигляд, а всі автентичні елементи, які частково вціліли після нападу росіян, будуть відновлені та повернуті в музей.

Що відомо про атаку на музей Шухевича?