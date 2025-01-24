Рязанская область России подверглась атаке беспилотников: показываем места ударов на карте

Нефтебаза Рязанского нефтеперерабатывающего завода ночью 24 января оказалась в огне после атаки дронов. Мощные взрывы и дым охватили территорию завода.

24 Канал показывает на карте, где расположена атакованная украинскими беспилотниками нефтебаза.

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Где расположена атакованная нефтебаза в Рязанской области

По данным OSINT-аналитиков, в результате удара обнаружено поражение нефтебазы, а также, вероятно, установки Л-24-600. По предварительной информации, со стороны Рязанской ТЭЦ также зафиксированы вспышки, которые могут свидетельствовать о повреждении ее объектов.

Где беспилотники ударили по Рязанской ТЭЦ: показываем на карте

На территории нефтебазы начался масштабный пожар. Горюче-смазочные материалы взрываются и растекаются, провоцируя дальнейшее распространение огня. В соцсетях появляются видео, на которых видно значительные масштабы пожара и густой черный дым, поднимающийся над заводом.

Где расположена Рязанская нефтебаза: смотрите на карте

Информация о пострадавших или других возможных последствиях пока уточняется. В то же время российские власти пока воздерживаются от официальных комментариев относительно атаки.

Напомним, последнее время в России все чаще фиксируют инциденты, связанные с беспилотниками, в частности на стратегически важных объектах.