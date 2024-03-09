Важные предприятия на Курщине и Брянщине: враги рассказали, куда ударили дроны
Россияне жаловались из-за массированной атаки дронов в ночь на 9 марта. Однако неизвестные беспилотники ударили по России и накануне.
Во вражеских телеграм-каналах написали о последствиях атаки дронами днем 8 марта. Кроме того, тревожно россиянам было ночью на 8 марта, пишет 24 Канал.
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Какие последствия атаки дронами
Российский телеграм-канал заявил, что дроны атаковали два объекта оккупантов. В частности, речь идет о:
- нефтебазе ООО "Белгородский нефтеперерабатывающий завод" в городе Строитель Яковлевского района – там дрон упал и сдетонировал;
- Михайловский горно-обогатительный комбинат в Железногорске Курской области. Там нашли беспилотник.
Россияне рассказали о последствиях атаки / Скриншот из телеграм-каналов
Традиционно якобы пострадавших и раненых нет.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков с утра 8 марта жаловался из-за атаки дронов. В частности, он заявил, что над Белгородской областью ПВО сбила 2 дрона в районе сел Беломорское и Болдыревка. По его данным, традиционно раненых не было, как и повреждений.
Губернатор Курской области Роман Старовойт также пожаловался, что дроны атаковали его регион. В частности, он заверил, что 1 беспилотник якобы сбили.
Также сторонник Путина обвинил Украину в обстреле поселок Теткино Глушковского района. Мол, было 5 прилетов в районе железнодорожной станции.Обратите внимание! Россия в ночь на 9 марта также заявила об атаке дронов. Минобороны традиционно отчиталось о работе ПВО, однако очевидцы написали о пожаре на авиационном заводе Бериева и атаке по аэродрому.
Кстати, Михайловский горно-обогатительный комбинат является вторым по величине предприятием в России, которое производит железную руду для черной металлургии. Стоит заметить, что 6 марта 2024 года там был пожар в результате попадания беспилотника в резервуар с топливом.
Как атаки Украины влияют на нефтеперерабатывающие мощности России
- Разведка Великобритании проанализировала, как атаки украинских дронов на объекты России повлияли на нефтеперерабатывающую отрасль оккупантов. В частности, временно уменьшились нефтеперерабатывающие мощности России.
- Так, уже 1 марта Кремль ввел запрет на 6 месяцев на экспорт бензина. Таким поступком оккупанты хотят стабилизировать цены на внутреннем рынке на фоне роста спроса.
- В разведке также заверили, что Кремлю понадобится больше времени на ремонт, ведь импорту нужных компонентов препятствуют санкции Запада.
- Минобороны Великобритании отметило, что российское правительство будет особенно чувствительным к росту цен на бензин и другие товары повседневного потребления накануне президентских выборов 15 – 17 марта.