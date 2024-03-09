Важные предприятия на Курщине и Брянщине: враги рассказали, куда ударили дроны

Россияне жаловались из-за массированной атаки дронов в ночь на 9 марта. Однако неизвестные беспилотники ударили по России и накануне.

Во вражеских телеграм-каналах написали о последствиях атаки дронами днем 8 марта. Кроме того, тревожно россиянам было ночью на 8 марта, пишет 24 Канал.

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Какие последствия атаки дронами

Российский телеграм-канал заявил, что дроны атаковали два объекта оккупантов. В частности, речь идет о:

нефтебазе ООО "Белгородский нефтеперерабатывающий завод" в городе Строитель Яковлевского района – там дрон упал и сдетонировал;

Михайловский горно-обогатительный комбинат в Железногорске Курской области. Там нашли беспилотник.



Россияне рассказали о последствиях атаки / Скриншот из телеграм-каналов

Традиционно якобы пострадавших и раненых нет.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков с утра 8 марта жаловался из-за атаки дронов. В частности, он заявил, что над Белгородской областью ПВО сбила 2 дрона в районе сел Беломорское и Болдыревка. По его данным, традиционно раненых не было, как и повреждений.

Губернатор Курской области Роман Старовойт также пожаловался, что дроны атаковали его регион. В частности, он заверил, что 1 беспилотник якобы сбили.

Также сторонник Путина обвинил Украину в обстреле поселок Теткино Глушковского района. Мол, было 5 прилетов в районе железнодорожной станции.

Россия в ночь на 9 марта также заявила об атаке дронов. Минобороны традиционно отчиталось о работе ПВО, однако очевидцы написали о пожаре на авиационном заводе Бериева и атаке по аэродрому.

Кстати, Михайловский горно-обогатительный комбинат является вторым по величине предприятием в России, которое производит железную руду для черной металлургии. Стоит заметить, что 6 марта 2024 года там был пожар в результате попадания беспилотника в резервуар с топливом.

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