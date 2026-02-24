Снова пылает: дроны повторно атаковали НПС "Калейкино" в Татарстане

Беспилотники повторно нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Калейкино" в Татарстане. Пожар на объекте, вспыхнувший после предыдущей атаки до сих пор не ликвидирован.

Днем ранее дроны СБУ уже атаковали нефтеперекачивающую станцию "Калейкино". Об этом сообщают ряд телеграмм-каналов, а также "Татмедиа".

Что известно о повторном ударе?

Беспилотники повторно атаковали нефтеперекачивающую станцию "Калейкино" в Татарстане. Объект продолжает гореть после предыдущего удара, а над территорией фиксируется активное задымление.



В соцсетях реагируют на повторные взрывы / Скриншот

По имеющейся информации, очаг возгорания наблюдается в районе одного из резервуаров вместимостью 50 тысяч кубометров. Пока неизвестно, перекинулся ли огонь на соседнюю емкость такого же объема. Также сообщается о менее интенсивном задымлении вблизи еще одной цистерны.



Горение резервуаров на "Калейкино" / Фото Cyberboroshno

Глава Альметьевского района Гюзель Хабутдинова заявила, что по территории региона осуществлялись атаки с применением БпЛА. По ее словам, на месте работают оперативные и экстренные службы, пострадавших пока нет, а инфраструктура района функционирует в штатном режиме.

Дроны повторно атаковали нефтеперекачивающую станцию "Калейкино": смотрите видео

Обратите внимание! Станция "Калейкино" является одним из элементов нефтяной инфраструктуры Татарстана. Информация о масштабах повреждений уточняется.

Где еще в России недавно раздавались взрывы?