В Волгоградской области России загорелся завод "Лукойла"
В ночь на 15 января в России снова было неспокойно. Местные сообщают о пожаре на НПЗ "Лукойл"
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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Что известно о новой атаке на российский НПЗ
Около 4 часов утра в Красноармейском районе Волгограда вспыхнул нефтеперерабатывающий завод "Лукойл". Местные жители писали в соцсетях, что слышали взрыв.
Пожар на российском нефтезаводе: смотрите видео
Оперативные службы подтвердили пожар на объекте, отметив, что на заводе занялась установка № 18 и два теплообменника. Однако там поспешили заверить, что возгорание возникло из-за "внутренних причин".
Точные причины пожара устанавливаются, однако уже сейчас известно, что пожар возник в результате внештатной ситуации, никак не связанной с любым внешним воздействием,
– пишут там.
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По данным оперативников, пострадавших и погибших нет. Также там убеждают, что пожар уже потушен.