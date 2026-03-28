Дроны ударили по важному НПЗ в Ярославле: над городом прогремела череда взрывов
- Беспилотники атаковали Ярославль, произошло возгорание нефтепродуктов и горение в трех отдельных зонах местного НПЗ.
- Местные власти заявили о сбивании более 30 дронов, но не указали о повреждении НПЗ, хотя кадры указывают на пожар.
Беспилотники в ночь на 28 марта атаковали российский Ярославль, в городе прогремел ряд взрывов. Под ударом прежде всего мог оказаться местный нефтеперерабатывающий завод, который является очень важным для противника.
Об этом сообщают Dnipro Osint, Exilenova+ и российские телеграм-каналы.
Что известно о НПЗ в Ярославле?
По данным местных телеграмм-каналов, очевидцы сообщали о по меньшей мере 3 – 5 взрывах, которые были слышны около 02:53. Россияне заявляют, что по беспилотникам якобы отработала ПВО, поэтому повреждений, мол, нет.
Также известно, что в аэропорту Ярославля ввели временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов с 00:56. Впоследствии появилась информация о многократных попаданиях беспилотников FP-1 по Ярославскому НПЗ.
По предварительной информации, из-за удара дронов возникло возгорание нефтепродуктов в районе эстакады или производственной установки. Также фиксируют горение газов по причине попадания в технологическую установку или эстакаду.
Более того, вероятно, огонь также охватил резервуарный парк готовой продукции и промежуточных компонентов производства. Отмечают, что Ярославский НПЗ является шестым по мощности нефтеперерабатывающим заводом в России.
Дроны выбрали не прямой маршрут, а зашли с северо-западной стороны, пролетев через весь город. В результате атаки наблюдается горение в трех отдельных зонах,
– предполагают в Dnipro Osint.
Согласно обнародованной информации, соответствующий объект может перерабатывать более 15 миллионов тонн нефти в год. В то же время губернатор области Михаил Евраев заявил о сбитии более 30 дронов в пределах региона.
Местные власти сообщают о повреждении лишь нескольких домов и объекта торговли. Никакой информации о поражении нефтеперерабатывающего завода там не указывают, как и о пожаре, который, согласно кадрам, там возник.
Какие объекты атаковали в России ранее?
Напомним, прошлой ночью атаковали НПЗ "Киришский", который поставляет нефтепродукты в порты Усть-Луга и Приморск для дальнейшего экспорта. В результате ударов там поврежден ряд важных установок.
До этого, в результате атаки ударных БПЛА вспыхнула "промышленная зона" города Череповец Вологодской области. Известно, что там расположено крупнейшее в Европе предприятие АО "Апатит", писали о 8 попаданиях.
К слову, эксперт по энергетике Геннадий Рябцев рассказал 24 Каналу, что эффект ударов по территории России превышает суммарные последствия от всех санкций, которые Запад внедрял против российской нефтегазовой отрасли.