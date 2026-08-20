Видео с последствиями удара начали делиться местные жители, которые запечатлели пролет дронов на камеры своих гаджетов.

Что известно об атаке на НПЗ в Нижнекамске?

Беспилотники посетили Татарстан. Ряд БПЛА нацелился на город Нижнекамск. По данным телеграм-канала Exilenova+, удар пришелся именно по территории местного НПЗ.

Момент попадания попал на видео: смотрите кадры атаки

Нижнекамский нефтеперерабатывающий комплекс в Татарстане включает большие предприятия "ТАНЕКО" и "ТАИФ-НК". Напомним, что 10 августа 2026 года промышленная зона Нижнекамска уже подверглась атаке беспилотников. В результате удара на одном из объектов возник пожар, были зафиксированы значительные разрушения, а также пострадали жилые районы города.

К слову, российская ПВО пыталась противостоять атаке дронов. Так, по БПЛА отрабатывал "Панцирь-С1". На одном из видео отчетливо видно, как снаряд ПВО промахивается, а беспилотник летит дальше.

Работа вражеской ПВО: смотрите видео

Буквально накануне, 19 августа, в Уфе утром после атаки беспилотников вспыхнул пожар на одном из нефтеперерабатывающих предприятий. По данным местных властей, в результате удара была повреждена установка по переработке нефти.

Глава Башкортостана Радий Хабиров заявил, что один из дронов, вероятно, попал в установку, которая в тот момент находилась на плановом ремонте. В результате атаки были повреждены трубопроводы.

А в ночь на 15 августа украинские военные нанесли удар ракетами "Фламинго" по центру "Прогресс" – одному из ключевых предприятий "Роскосмоса", где, в частности, производили электронику.

По данным Генштаба, в результате попадания на территории предприятия возник пожар, масштабы ущерба в настоящее время уточняются.