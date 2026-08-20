Відео з наслідками удару стали ділитися місцеві жителі, які фіксували проліт дронів на камери своїх гаджетів.

Що відомо про атаку на НПЗ у Нижньокамську?

Безпілотники завітали до Татарстану. Низка БпЛА націлилася на місто Нижньокамськ. За даними телеграм-каналу Exilenova+, приліт стався саме по території місцевого НПЗ.

Момент влучання потрапив на відео: дивіться кадри атаки

Нижньокамський нафтопереробний комплекс у Татарстані включає великі підприємства "ТАНЕКО" та "ТАІФ-НК". Нагадаємо, що 10 серпня 2026 року промислова зона Нижньокамська вже зазнала атаки безпілотників. Унаслідок удару на одному з об'єктів виникла пожежа, були зафіксовані значні руйнування, а також постраждали житлові райони міста.

До слова, російська ППО намагалася боротися з атакою дронів. Так, по БпЛА відпрацьовував "Панцир-С1". На одному з відео чітко видно, як снаряд ППО промахується, а безпілотник летить собі далі.

Робота ворожої ППО: дивіться відео

Буквально напередодні, 19 серпня, в Уфі вранці після атаки безпілотників спалахнула пожежа на одному з нафтопереробних підприємств. За даними місцевої влади, внаслідок удару було пошкоджено установку з переробки нафти.

Глава Башкортостану Радій Хабіров заявив, що один із дронів, імовірно, влучив в установку, яка на той момент перебувала на плановому ремонті. Унаслідок атаки були пошкоджені трубопроводи.

А в ніч на 15 серпня українські військові завдали удару ракетами "Фламінго" по центру "Прогрес" – одному з ключових підприємств "Роскосмосу", де, зокрема, виробляли електроніку.

За даними Генштабу, внаслідок влучання на території підприємства виникла пожежа, масштаби збитків наразі уточнюються.