Более чем в 1900 километрах от Украины: в Орске после атаки горят НПЗ и механический завод

Утром дроны атаковали город Орск в Оренбургской области России. Там под удар попал местный НПЗ.

Речь идет о нефтеперерабатывающем заводе "Орскнефтеоргсинтез". После взрывов на территории предприятия вспыхнул сильный пожар. Об этом сообщает, в частности, телеграм-канал Exilenova+.

Что известно об атаке на Орск?

Предварительно на территории завода мог быть поражен комплекс гидрокрекинга мощностью 1,6 миллиона тонн в год. Это один из ключевых объектов модернизации предприятия, предназначенный для переработки вакуумного газойля и производства светлых нефтепродуктов.

"Орскнефтеоргсинтез" расположен в Орске, то есть примерно в 1960 километрах от Украины.

Завод выпускает более 30 видов нефтепродуктов – бензины, дизельное топливо, авиационный керосин и т. д. Проектная мощность переработки составляет 6,6 миллиона тонн нефти в год.

Предприятие задействовано в обеспечении российской оккупационной армии.

Ранее украинские дроны уже неоднократно атаковали НПЗ в Орске.

В сети появились кадры пожара, возникшего на территории завода.

Горит НПЗ в Орске: смотрите видео

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Клубы дыма валят с места попадания в Орске: смотрите видео

Пожар в Орске / Фото из сети

Около 08:00 появились сообщения о повторных взрывах в Орске.

В Орске снова слышны взрывы: смотрите видео

Кроме того, в сети пишут, что в Орске мог быть атакован и механический завод. Это большой машиностроительный завод, связанный с российским ВПК. Завод производит комплектующие для вооружения, в частности детали для боеприпасов и реактивных снарядов для РСЗО "Град".

В Орске может гореть механический завод: смотрите видео

Напомним, что ночью под атакой дронов оказался логистический центр Wildberries возле Воронежа. Склад открыли в ноябре 2025 года. Его площадь составляет 152,9 тысячи квадратных метров, а объем хранения – более 90 миллионов товарных позиций.

Кроме того, под утро внезапно вспыхнули пожары на НПЗ в Комсомольске-на-Амуре и ТЭЦ – в Ангарске.