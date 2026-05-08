Третий раз за 9 дней: в российской Перми снова активно взрывался местный НПЗ

В Перми в пятницу, 8 мая, зафиксировали новую атаку беспилотников. Губернатор региона Дмитрий Махонин утверждает, что дроны попали в промышленные объекты на территории края. По его словам, на месте работают все экстренные службы, персонал предприятий эвакуирован.

Отметим, что это уже третий подобный инцидент за последние девять дней на одном из ключевых нефтеперерабатывающих предприятий региона. Речь идет о "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" (ПНОС). Кадры горения объекта публикуют в телеграм-канале Exilenova+.

Пермь снова взрывается: что известно?

Утром 8 мая появились сообщения об очередной атаке на Пермь. Там, вероятно, произошло и дальнейшее возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода, где продолжается ликвидация пожара.

Местные власти официально не называют конкретный объект поражения, ограничиваясь формулировкой об "атаке на одно из промышленных предприятий".

Жители же Перми пытаются успокоить своих детей на фоне воздушной тревоги в городе. Так, в сети местные рекомендуют "петь с ними песни, например, военных лет".

С украинской стороны удар подтвердил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. "Пермь. НПЗ", – коротко написал он.

В то же время в соцсетях сообщают о перебоях в работе учебных заведений, частичную эвакуацию и приостановление занятий в школах.

Важно! "Лукойл-ПНОС" является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, что обеспечивает значительные объемы производства топлива, включая бензин, дизельным топливом и авиационным керосином.

Также поступают сообщения о взрывах и работе ПВО в Грозном, в Чеченской Республике. По предварительным данным, один беспилотник упал на территории воинской части, еще один – вблизи здания регионального управления ФСБ.

Стоит напомнить, что буквально накануне, 7 мая, украинские беспилотники атаковали "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" в Перми. Тогда Зеленский подтвердил эти удары и отметил работу украинских военных, отметив, что дроны достигали не только Перми, но и других отдаленных российских регионов, в частности Челябинска.

Где еще были атаки на российские НПЗ?

8 мая Владимир Зеленский заявил, что украинские силы поразили нефтеперерабатывающий завод "Славнафта-ЯНОС" в Ярославле – один из крупнейших в России. По его словам, этот объект имеет важное значение для российской экономики и финансирования войны, а подобные удары являются частью так называемых "дальнобойных санкций" Украины.

Также сообщалось, что после атаки дронов остановил работу один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России в Ленинградской области – Киришский НПЗ. По данным, было повреждено несколько ключевых установок первичной переработки нефти.

В общем, в России почти ежесекундно фиксируются атаки дронов, которые наносят ущерб промышленной инфраструктуре. В частности, ранее сообщалось о поражении НПЗ в Туапсе, где возникли серьезные экологические последствия.

На фоне этого эксперты отмечают, что ограничения западных санкций в отношении российской нефти частично компенсируются украинскими ударами по энергетической инфраструктуре России, которые фактически рассматриваются как альтернативное давление на экономику агрессора.

Со своей стороны представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук заявил, что дроновые атаки по стране-агрессору только продолжатся. Это, по его мнению, приведет к более весомым результатам, в частности, будет влиять на события на фронте.