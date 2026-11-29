29 ноября российская армия нанесла очередной удар по Одесской области, в результате чего один человек погиб, а еще пятеро получили ранения. Вражеские снаряды попали в гражданские хозяйственные постройки и жилой сектор.

Об этом сообщил глава Одесской областной администрации Олег Кипер в Telegram.

Каковы подробности?

Под вражескими ударами оказались частный жилой дом, фермерское хозяйство и складские помещения с детскими игрушками.

Последствия обстрела: смотрите фото ОВА

На местах попаданий сразу развернули работу экстренные службы, спасатели продолжают ликвидировать пожары и разбирать завалы.

Мои соболезнования родным и близким погибшего человека,

– написал глава области.

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, 24 ноября российские оккупанты нанесли удары по Одесской области.

Тогда в результате вражеского обстрела в Одесском районе и Подольске погибли двое мирных жителей, среди которых был 17-летний юноша, а еще трое человек получили ранения.