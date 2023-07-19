Основное направление – Одесщина: ночью Россия атаковала критическую инфраструктуру и военные объекты

Россияне выпустили по нашему государству десятки воздушных целей с южного направления, сосредоточившись на Одесской области. Среди них были как беспилотники, так и крылатые ракеты. Силы ПВО Украины отработали отлично.

Итак, в ночь на 19 июля на Украину летели ракеты Х-22, "Калибры", "Ониксы" и дроны-камикадзе типа "Шахед". Под прицелом находились объекты военные и критическая инфраструктура. Основным направлением удара для врага была – Одесская область.

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Какие цели Россия выпускала по Одесщине

Собственно, ракеты Х-22 и Оникс и другие цели были направлены по инфраструктуре Одесской области.

По словам представителя ОК "Юг" Владислав Назарова:

Х-59 была сбита на подлете к берегу – она упала в одном из кварталов Одессы, образовала большую воронку; взрывной волной повреждено несколько построек вокруг; три гражданских лица травмированы.

"Ониксы" и Х-22 Россия направила на портовую и критическую инфраструктуру, попав в зерновой и масляный терминал; в результате были повреждены резервуары и оборудование для загрузки; загорелся пожар, который выехали тушить соответствующие службы; предварительно, пострадавших нет;

в Одесском районе есть попадание в промышленный объект, пострадал гражданский сотрудник и поражены два складских помещения в разных локациях с табаком и фейерверками; пожарные взялись ликвидировать пожар площадью более 3 000 квадратных метров.

В результате боевой работы по уничтожению ракет и дронов взрывной волной в жилых комплексах Одессы повреждены несколько многоквартирных домов. По меньшей мере 6 одесситов, среди которых 9-летний мальчик, обратились за медицинской помощью из-за ранений,

– написал Назаров.

Об успехах ПВО

Как отметили в Воздушных силах, за несколько волн атак захватчики применили:

16 "Калибров", вероятно, с малого ракетного корабля "Ингушетия" и фрегата "Адмирал Эссен" из акватории Черного моря;

8 крылатых ракет Х-22 из самолетов дальней авиации Ту-22М3 из акватории Черного моря;

6 крылатых ракет "Оникс" из берегового ракетного комплекса "Бастион" в Крыму;

1 управляемую авиационную ракету Х-59 из истребителя Су-35 с Черного моря;

32 ударных БПЛА типа Shahed-136/131 из полигона Чауда в Крыму и Приморско-Ахтарская в Краснодарском крае.

ПВО Украины уничтожило 37 воздушных целей:

13 "Калибров";

1 ракету Х-59;

23 "Шахеды".

За текущие и минувшие сутки авиация Воздушных Сил нанесла более 20 авиационных ударов по объектам, местам сосредоточения техники и личному составу российских оккупантов.

Какие еще регионы были под прицелом