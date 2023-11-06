Обстрел Одессы, ВСУ продвигаются в Херсонской области: хронология 621 дня войны

Украина продолжает борьбу с российской агрессией уже 621 день. Силы обороны отражают атаки врага и ведут наступление в двух направлениях.

О главных событиях дня, атаках врага, ситуации на фронте по состоянию на 6 ноября – читайте в материале 24 Канала.

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