Обстрел Одессы, ВСУ продвигаются в Херсонской области: хронология 621 дня войны
Украина продолжает борьбу с российской агрессией уже 621 день. Силы обороны отражают атаки врага и ведут наступление в двух направлениях.
О главных событиях дня, атаках врага, ситуации на фронте по состоянию на 6 ноября – читайте в материале 24 Канала.
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Украинские войска продолжают действовать на Левом берегу Херсонской области и добились подтвержденных успехов, сообщили в ISW. В результате вражеской атаки пострадал Одесский национальный художественный музей. В здании повреждены стены, выбиты некоторые стекла и стекла. Там продолжаются работы по обследованию и фиксации повреждения очередного объекта в зоне всемирного наследия ЮНЕСКО. Глава ОВА Олег Кипер рассказал, что 6 ноября Одесскому национальному художественному музею исполняется 124 года. Под ударом захватчиков оказалась Одесса. В результате атаки пострадали 5 человек, у них осколочные ранения. Оккупанты выпустили в сторону Украины дроны-камикадзе и ракеты. Государство-террорист атаковало Николаевскую, Одесскую и Херсонскую области. Оккупанты ударили по Херсонщине ракетами и управляемыми авиационными бомбами (КАБ). Силы обороны Юга назвали точной работу ПВО в Николаевской области, однако не дали подробностей.
Продвижение на Левом берегу
Оккупанты повредили Одесский художественный музей
В Одессе во время атаки пострадали люди
Враг атаковал Украину
Украинские войска продолжают действовать на Левом берегу Херсонской области и добились подтвержденных успехов, сообщили в ISW.
В результате вражеской атаки пострадал Одесский национальный художественный музей. В здании повреждены стены, выбиты некоторые стекла и стекла. Там продолжаются работы по обследованию и фиксации повреждения очередного объекта в зоне всемирного наследия ЮНЕСКО.
Глава ОВА Олег Кипер рассказал, что 6 ноября Одесскому национальному художественному музею исполняется 124 года.
Под ударом захватчиков оказалась Одесса. В результате атаки пострадали 5 человек, у них осколочные ранения.
Оккупанты выпустили в сторону Украины дроны-камикадзе и ракеты. Государство-террорист атаковало Николаевскую, Одесскую и Херсонскую области.
Оккупанты ударили по Херсонщине ракетами и управляемыми авиационными бомбами (КАБ). Силы обороны Юга назвали точной работу ПВО в Николаевской области, однако не дали подробностей.