Ночная атака на флот России в Черном море вызвало много вопросов у российских граждан. В частности, их интересует официальная позиция высшей власти, решившей отмолчаться.

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Россияне молчат об атаке

Сначала российские власти на местном уровне сообщали, что атаку отразили и что "все в порядке". Однако впоследствии оккупанты начали менее вдохновенно делать заявления. В частности, Дмитрий Песков вообще отказался дать любой ответ на вопрос об атаке на десантный корабль.

Пресссекретарь Путина решил не брать на себя ответственность, потому просто переадресовал вопрос в минобороны России.

Здесь нужно вопрос адресовать в министерство обороны и ориентироваться на ту информацию, которую предоставило министерство обороны,

– заявил Песков.

Ранее минобороны России уже сообщали о якобы отраженной атаке дронов на Новороссийск. Ведомство заявило, что штатное оружие российских кораблей смогло справиться со всеми беспилотниками. Однако в связи с опубликованными фактами ликвидации корабля их интересует дополнительная информация.

Атака беспилотников на десантный корабль