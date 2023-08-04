Ночная атака на флот России в Черном море вызвало много вопросов у российских граждан. В частности, их интересует официальная позиция высшей власти, решившей отмолчаться.
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Россияне молчат об атаке
Здесь нужно вопрос адресовать в министерство обороны и ориентироваться на ту информацию, которую предоставило министерство обороны,
– заявил Песков.
Ранее минобороны России уже сообщали о якобы отраженной атаке дронов на Новороссийск. Ведомство заявило, что штатное оружие российских кораблей смогло справиться со всеми беспилотниками. Однако в связи с опубликованными фактами ликвидации корабля их интересует дополнительная информация.
Атака беспилотников на десантный корабль
- Надводные дроны атаковали порт в Новороссийске ночью 4 августа. Сообщается, что это была операция ВМС и СБУ. Во время атаки пострадал большой десантный корабль "Оленегорский горняк".
- Россияне были в шоке и активно комментировали ситуацию в соцсетях. Официально им сообщили об отраженной атаке, однако они не поверили. Некоторые даже шутили, что "он не утонул, а загрустил".
- Украинцы классически отреагировали на атаку мемами. Например, они пишут, что "ВМС России успешно уничтожили морской дрон Оленегорским горняком".
- Михаил Подляк отреагировал на атаку и заявил, что Украина покончит с морским шантажом России. В частности, он заявил, что присутствие российского флота в Черном море наступит конец.