Напомним, беспилотники атаковали порт в Новороссийске. Во время атаки повредили десантный корабль "Оленегорский горняк".
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Беспилотники изменяют ситуацию
Михаил Подоляк в соцсети Х, ранее известной как Twitter, заявил, что беспилотники изменяют правила игры. Они возвращают акваторию Черного моря под полноценную иностранную юрисдикцию и окончательно уничтожают ценность российского флота.
Он заявил, что блокаде Москвы в скором времени придет конец. А события в Черном море – это возвращение к международному морскому праву.
Поэтому присутствия российского флота в Черном море, а вместе с ним – традиционному шантажу Москвы будет положен конец,
– написал Подоляк
В заключение он добавил, что Украина обеспечит свободу и безопасность для мировой торговли в Черном море.
Атака на русский флот: что известно
- 4 августа надводные беспилотники атаковали порт в Новороссийске. Во время атаки поврежден большой десантный корабль "Оленегорский горняк". Известно, что к атаке причастны ВМС и СБУ.
- Экскомандир ВСУ заявил, что корабль полностью выведен из строя. Он не сможет участвовать в боевых действиях, по крайней мере, до конца войны.
- Этот корабль мог перевозить более 200 десантников или 500 тонн техники. Он был введен в эксплуатацию в 1976 году еще как часть флота СССР.
- "Оленегорский горняк" должен был быть частью невыполнимого плана десанта в Одессу вместе с другими 5 кораблями. Пока он помогал водителям избегать пробок на Крымском мосту.