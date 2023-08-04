Напомним, беспилотники атаковали порт в Новороссийске. Во время атаки повредили десантный корабль "Оленегорский горняк".

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Беспилотники изменяют ситуацию

Михаил Подоляк в соцсети Х, ранее известной как Twitter, заявил, что беспилотники изменяют правила игры. Они возвращают акваторию Черного моря под полноценную иностранную юрисдикцию и окончательно уничтожают ценность российского флота.

Он заявил, что блокаде Москвы в скором времени придет конец. А события в Черном море – это возвращение к международному морскому праву.

Поэтому присутствия российского флота в Черном море, а вместе с ним – традиционному шантажу Москвы будет положен конец,

– написал Подоляк

В заключение он добавил, что Украина обеспечит свободу и безопасность для мировой торговли в Черном море.

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