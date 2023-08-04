Нагадаємо, безпілотники атакували порт в Новоросійську. Під час атаки пошкодили десантний корабель "Оленегорський горняк".

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Безпілотники змінюють ситуацію

Михайло Подоляк в соцмережі Х, раніше відомій як Twitter, заявив, що безпілотники змінюють правила гри. Вони повертають акваторію Чорного моря під повноцінну іноземну юрисдикцію та остаточно знищують цінність російського флоту.

Він заявив, що блокаді Москви незабаром прийде кінець. А події у Чорному морі – це повернення до міжнародного морського права.

Тому присутності російського флоту в Чорному морі, а разом з ним – традиційному шантажу Москви буде покладено край,

– написав Подоляк

Наприкінці він додав, що Україна забезпечить свободу та безпеку для світової торгівлі в Чорному морі.

Атака на російський флот: що відомо