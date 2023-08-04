Нічна атака на флот Росії у Чорному морі викликала багато питань у російських громадян. Зокрема, їх цікавить офіційна позиція вищої влади, яка вирішила відмовчатися.

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Росіяни мовчать про атаку

Спочатку російська влада на місцевому рівні повідомляла, що атаку відбили та що "все в порядку". Проте згодом окупанти почали менш натхненно робити заяви. Зокрема, Дмітрій Пєсков взагалі відмовився дати будь-яку відповідь на питання про атаку на десантний корабель.
Прессекретар Путіна вирішив не брати на себе відповідальність, тому просто переадресував питання до міноборони Росії.

Тут потрібно питання адресувати до міністерства оборони та орієнтуватися на ту інформацію, яку надало міністерство оборони,
– заявив Пєсков.

Раніше міноборони Росії вже повідомляли про нібито відбиту атаку дронів на Новоросійськ. Відомство заявило, що штатна зброя російських кораблів змогла впоратися з всіма безпілотниками. Однак у зв'язку з опублікованими фактами ліквідації корабля їх цікавить додаткова інформація.

Атака безпілотників на десантний корабель

  • Надводні дрони атакували порт в Новоросійську вночі 4 серпня. Повідомляється, що це була операція ВМС та СБУ. Під час атаки постраждав великий десантний корабель "Оленегорський горняк".
  • Росіяни були в шоці та активно коментували ситуацію в соцмережах. Офіційно їм повідомили про відбиту атаку, проте вони не повірили. Деякі навіть жартували, що "він не потонув, а засумував".
  • Українці класично відреагували на атаку мемами. Наприклад, вони пишуть, що "ВМС Расєі успєшно унічтожилі морской дрон Олєнєгорскім горняком".
  • Михайло Подляк відреагував на атаку та заявив, що Україна покінчить з морський шантажем Росії. Зокрема, він заявив, що присутності російського флоту в Чорному морі настане кінець.