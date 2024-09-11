Стрессовая ситуация для экипажа: чем важен удар по аэродрому "Оленья"

Оккупанты жаловались на атаку беспилотника по аэродрому "Оленья". Это стратегически важный объект для россиян.

Об этом 24 Каналу рассказал президент Украинской авиационной ассоциации пилотов Геннадий Хазан. Известно, что на аэродроме "Оленья" базируются стратегические бомбардировщики Ту-95, Ту-22М3, из которых Россия обстреливает Украину.

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Почему важно бить по таким аэродромам

Как отметил Хазан, на этом аэродроме также расположены самолеты авиации, которые оккупанты используют в Северном море. Если есть возможность, было бы хорошо часто атаковать такие аэродромы.

В таком случае они будут постоянно вынуждены выводить самолеты от удара. Это имеет свои последствия.

Во время таких атак оккупанты должны подготовить самолеты к вылету, чтобы вывести их из-под удара. Так используется ресурс самолетов. Не говорю уже о топливе. Также это стрессовая ситуация для экипажа, членов команды; испорченное настроение и т.п,

– сказал Хазан.

Оккупанты должны осознавать, что Украина имеет возможность уничтожать их личный состав и военную технику далеко за пределами нашего государства.

Обратите внимание! Где расположен аэродром "Оленья" – смотрите в материале 24 Канала.

11 сентября оккупанты жаловались на атаку беспилотников вблизи "Оленьи". Там рассказывали, что сбили два дрона.