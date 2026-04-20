Россия нанесла удар по районному отделу полиции в Прилуках

Утром Россия обстреляла город Прилуки, что на Черниговщине. Вражеские дроны попали в районный отдел полиции.

Известно об одном пострадавшем местном жителе. Об этом рассказали в полиции.

Что известно об атаке на полицейских в Прилуках?

В результате атаки произошел пожар на территории райотдела полиции. Повреждения и разрушения получили гражданская инфраструктура и служебный транспорт.

В комментарии Общественному начальник ГУНП в Черниговской области Иван Ищенко предоставил детали обстрела.

По его словам, попадание в районный отдел полиции произошло около 10:35. Он уточнил, что часть здания разрушена, выбиты окна, повреждены служебные автомобили.

По данным СМИ, в результате дроновой атаки в Прилуках также повреждены здания, расположенные рядом с полицейским отделом: библиотека, налоговая, суд, заведения местного бизнеса и частные дома.

Первые минуты после прилета в Прилуках: смотрите видео

