Знаем, к чему готовится Россия, – Зеленский предупредил о новой угрозе на фоне Пасхи

В 2025 году произойдет редкое совпадение: и православные, и католики будут праздновать Пасху в один день – 20 апреля. Президент Зеленский раскрыл планы оккупантов.

В обращении к украинцам глава государства рассказал, что, по данным нашей разведки, враг готовит новые удары, передает 24 Канал.

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Угроза новых обстрелов

По словам Зеленского, "сейчас – и накануне Пасхи, и после нее – возможны новые удары России".

Мы будем и дальше защищать нашу страну, нашу энергетику. Но эту защиту – не только в ракетах ПВО, не только военные ее обеспечивают.

– сказал президент.

К слову, министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что Россия может осуществить атаку на украинские города на Пасху.

Будрис считает, что такие действия окупантов могут стать стимулом для мобилизации западного давления на Россию и повлиять на принятие решений по санкциям и поддержке Украины.

Между тем спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил, что слова Будриса о возможной атаке России на Пасху являются лишь предположением, а не официальным предупреждением. В то же время, он призвал украинцев не пренебрегать безопасностью и оставаться бдительными в праздничные дни.