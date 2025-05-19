Оккупанты скрыли атаку в Крыму 16 мая и погибших: в СМИ есть новые данные о последствиях удара

16 мая в Крыму раздавались взрывы. Там был поражен склад 126 бригады береговой обороны России, которая базировалась вблизи села Перевальное. Но, как оказалось, это было еще не все.

Детали передает 24 Канал со ссылкой на российский телеграм-канал ASTRA.

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Что было поражено в Крыму 16 мая

Как выяснили журналисты, оккупационные власти провели эвакуацию более 2 тысяч гражданских. А некоторые оккупанты ранены.

В селе Перевальное в Симферопольском районе на территории воинской части 12676 беспилотники поразили склад с боеприпасами, в результате чего возникла их детонация. Кроме этого, на территории воинской части сгорело 4 здания на общей площади 5 тысяч квадратных метров. Также известно о пострадавших среди военнослужащих. Мирные жители не пострадали,

– сказано в посте.



Перевальное в Крыму, где 16 мая была поражена воинская часть / ASTRA

Россияне скрыли информацию и об атаке по Крыму, и об эвакуации. Гражданских переселили в пункт временного размещения в село Доброе.

Всего во время атаки был уничтожен склад с боеприпасами и 4 помещения.

Источники 24 Канала в СБУ сообщили, что вблизи села Перевальное также размещались боксы для хранения военной техники, вооружения и горюче-смазочных материалов. А среди оккупантов есть погибшие.