Подморье в огне: под ударом оказались несколько городов, расположенных недалеко от столицы России

С самого утра 18 июля беспилотники провели атаку на Россию. В Московской области прогремели взрывы, поэтому были зафиксированы пожары и задымление.

Очевидцы запечатлели последствия на фото и видео. 24 Канал собрал всю известную на данный момент информацию.

Какова ситуация в Подмосковье?

По информации местных жителей, под прицелом могла оказаться станция "Фрязево".

Справка. Фрязево – узловая железнодорожная станция Горьковского направления Московской железной дороги в одноименном поселке Ногинского района Московской области.

Последствия удара БПЛА: смотрите видео очевидцев

Также в городе Электростали Московской области под атакой оказался логистический хаб Wildberries. Пишут, что склады предприятия полностью охвачены огнем.

Масштабный пожар в Электростале: смотрите видео

Российские пропагандистские СМИ сообщают, что в Котовске Тамбовской области, где тоже есть логистический центр Wildberries, в результате работы ПВО погибли семь работников предприятия, еще 24 человека получили ранения.

Справка. Логистические хабы Wildberries (в объединенной компании Wildberries & Russ) – крупные распределительные и сортировочные центры маркетплейса, которые обеспечивают прием, хранение и обработку тысяч товаров. Их инфраструктура делится на схемы работы FBO (хранение на складах хаба) и FBS (доставка продавцом непосредственно в хаб).

Столб дыма над логистическим хабом Wildberries: смотрите фото очевидцев

Жители Ногинского Московской области тоже публикуют кадры масштабного пожара и густого столба черного дыма после ночной атаки беспилотников. Очевидно, дроны отработали по местной нефтебазе.



Дым от пожара в Ногинске / Astra

Со своей стороны, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 20:30 в направлении Московского региона якобы летели более 370 беспилотников. По его словам, большинство из них российское ПВО перехватило еще на дальних подступах, а 64 БпЛА были сбиты непосредственно на подлете в Москву.

Взрывы в Подмосковье: смотрите видео

Напомним, что в ночь на 16 июля беспилотники атаковали аэродром стратегической авиации "Энгельс" в Саратовской области России, расположенный примерно в 600 километрах от украинской границы. Местные жители сообщали о серии взрывов.

Впоследствии президент Владимир Зеленский заявил об очередном успешном дальнобойном ударе, подтвердив, что СБУ уничтожила на аэродроме стратегический бомбардировщик Ту-95, который Россия использовала для ракетных атак на Украину.