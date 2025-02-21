Россия в очередной раз атаковала Полтавщину: поврежден промышленный объект

Россияне продолжают атаковать украинские города и села. Враг терроризирует мирное население и разрушает инфраструктуру.

В частности, 21 февраля россияне в очередной раз атаковали Полтавскую область. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Полтавскую ОВА.

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Какие последствия российской атаки на Полтавщине

По данным Полтавской ОВА, в результате вражеской атаки есть повреждения гражданской инфраструктуры в Полтавском районе. У ГСЧС сообщили, что спасателям удалось ликвидировать пожар, который возник из-за удара по промышленному объекту. К его тушению привлекли 87 пожарных и 34 единицы техники. Эта атака прошла без пострадавших.

Ликвидация пожара на Полтавщине / Фото ГСЧС

Отметим, что в ночь на 21 февраля российские беспилотники атаковали и Киевскую область. Все вражеские цели, которые двигались на Киевскую область, удалось уничтожить силам ПВО. Благодаря этому в регионе нет попаданий в объекты критической и гражданской инфраструктур.

Однако, в Бориспольском районе обломки беспилотника повредили крышу частного дома. Тогда как в Бучанском и Обуховском районах они упали на линии электропередач. Однако специалисты быстро отреагировали и восстановили электроснабжение. Сейчас оперативные службы фиксируют и ликвидируют последствия российской атаки.