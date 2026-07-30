30 июля, 06:35
Российская атака на Полтавскую область: погиб человек, под обстрел попал терминал "Новой почты"
Ночью 30 июля россияне нанесли атаку на Полтавскую область. В результате атаки погиб один человек.
Об этом сообщил глава Полтавской областной государственной администрации Виталий Дякивнич.
Что известно об ударе по Полтавской области
В Полтавском районе зафиксировано попадание БПЛА в складские помещения одного из частных предприятий. К сожалению, один человек погиб.
Также был проведен атака на терминал "Новой почты". Возник пожар в складских помещениях, который оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС. По предварительной информации – пострадавших нет. В Лубенском районе обломки БПЛА упали на проезжую часть. Информации о пострадавших в экстренные службы не поступало.