Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Що відомо про удар по Полтавщині

У Полтавському районі зафіксовано влучання БпЛА по складських приміщеннях одного з приватних підприємств. На жаль, одна людина загинула.

Також було атаковано термінал «Нової пошти». Виникла пожежа складських приміщень, яку оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. За попередньою інформацією – без травмованих. У Лубенському районі уламки БпЛА впали на проїжджу частину. Інформації щодо травмованих до екстрених служб не надходило.