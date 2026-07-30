Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.
Що відомо про удар по Полтавщині
У Полтавському районі зафіксовано влучання БпЛА по складських приміщеннях одного з приватних підприємств. На жаль, одна людина загинула.
Також було атаковано термінал «Нової пошти». Виникла пожежа складських приміщень, яку оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. За попередньою інформацією – без травмованих. У Лубенському районі уламки БпЛА впали на проїжджу частину. Інформації щодо травмованих до екстрених служб не надходило.
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