Про це повідомляє міський голова Львова Андрій Садовий.

Що відомо про атаку?

Вранці 30 липня під час повітряної тривоги у Львові пролунали вибухи. Незабаром Садовий повідомив, що внаслідок російської ракетної атаки попередньо зафіксовано пошкодження будинків та закликав мешканців залишатися в укриттях до завершення небезпеки.

Згодом стало відомо, що внаслідок влучань спалахнули пожежі у житлових багатоповерхівках на вулицях Патона та Виговського. На місцях одразу розпочали роботу рятувальники, пожежники, медики та інші екстрені служби. Рятувальна операція триває.

Львів опинився під ракетним ударом / Фото Андрій Садовий

Попередньо було відомо про шістьох травмованих унаслідок атаки. Надзвичайники продовжують розбирати завали, а ліквідацію наслідків ускладнюють пожежі, які виникли після ракетних ударів.

За попередньою інформацією Львівської ОВА, російська атака пошкодила дві багатоповерхові житлові будівлі. Остаточний масштаб руйнувань ще встановлюють, оскільки фахівці продовжують обстежувати місця влучань.

Через ліквідацію наслідків удару у місті тимчасово змінили рух громадського транспорту. У зв'язку з перекриттям вулиці Патона автобуси в обох напрямках курсують через вулицю Городоцьку до Мотозаводу, а далі – на вулицю Виговського. Також тимчасово не курсують тролейбуси №23 та №30.

Міська влада закликає мешканців не наближатися до місць влучань, не заважати роботі екстрених служб та стежити лише за офіційною інформацією. Кількість постраждалих і масштаби руйнувань можуть змінюватися, адже аварійно-рятувальні роботи тривають.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте у нашому телеграм-каналі.

Нагадаємо, у ніч проти 30 липня російські війська завдали балістичного удару й по Києву. Після падіння уламків у Святошинському районі виникли пожежі на території нежитлової забудови та гаражного кооперативу, також займання зафіксували в Оболонському районі.

За даними Київської міської військової адміністрації, унаслідок атаки загинула щонайменше одна людина. На місцях влучань працюють екстрені служби, а інформація про наслідки російської атаки уточнюється.